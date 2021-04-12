За первые три месяца 2021 года в Донбассе погибли 26 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Такие данные 11 апреля в эфире телеканала «Дом» озвучила пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель

Режим тишины в Донбассе действует с июня 2020 года. В последние месяцы были зафиксированы многочисленные случаи нарушения договоренностей о прекращении огня. ДНР и ЛНР обвиняют Украину в намеренной эскалации напряженности и подготовке силовой операции против народных республик.

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«За пол года, которые придерживались режим тишины, было всего пять погибших с нашей стороны. А уже в этом году, за чуть более три месяца, погибли 26 украинских военных», — рассказала она.

Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Согласно данным ООН, жертвами конфликта за это время стали более 13 тысяч человек.