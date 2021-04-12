Режим тишины в Донбассе действует с июня 2020 года. В последние месяцы были зафиксированы многочисленные случаи нарушения договоренностей о прекращении огня. ДНР и ЛНР обвиняют Украину в намеренной эскалации напряженности и подготовке силовой операции против народных республик.
По словам Мендель, с начала очередного перемирия погибли пять украинских военнослужащих, в то время как за этот год число погибших со стороны Украины уже составляет несколько десятков человек.
«За пол года, которые придерживались режим тишины, было всего пять погибших с нашей стороны. А уже в этом году, за чуть более три месяца, погибли 26 украинских военных», — рассказала она.
Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Согласно данным ООН, жертвами конфликта за это время стали более 13 тысяч человек.