Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор так и не обзавелся собственным газовым или оружейным бизнесом, рассказал политолог Андрей Золотарев в интервью Украина.ру

Рейтинг Зеленского за время его президентства обвалился втрое, однако до сих пор остается самым высоким среди украинских политиков на уровне 25%.

«На фоне украинских президентов, которые находили свой персональный бизнес по газу, поставкам нефтепродуктов или торговле оружием, Зеленский до сих пор выглядит персонально незапятнанным», — сказал Золотарев.

Президент Зеленский: путь от «прикола» до жесткого политика © пресс-служба президента Украины

Интервью Золотарева можно прочитать на нашем сайте.