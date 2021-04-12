Рейтинг Зеленского за время его президентства обвалился втрое, однако до сих пор остается самым высоким среди украинских политиков на уровне 25%.
«На фоне украинских президентов, которые находили свой персональный бизнес по газу, поставкам нефтепродуктов или торговле оружием, Зеленский до сих пор выглядит персонально незапятнанным», — сказал Золотарев.
Он также отметил, что в окружении Зеленского хватает людей, которые с помощью административного ресурса продвигают свои бизнес-интересовы.
Интервью Золотарева можно прочитать на нашем сайте.