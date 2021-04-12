В частности, тезис о том, что Зеленский — «марионетка» Коломойского, не выдержал испытания реальностью, констатировал Золотарев.
«Он ничтоже сумняшеся убрал [Андрея] Богдана (экс-глава Офиса президента Украины, которого связывали с Коломойским. — Ред.), который стал демонстрировать, что он нечто большее, чем глава Офиса президента. Зеленский показал себя не настолько пластилиновым, как многие представляли», — подчеркнул эксперт.
Его интервью можно прочитать на нашем сайте.
Напомним, Зеленский, как и его предшественник на посту главы государства Петр Порошенко, не выполнил свои предвыборные обещания остановить войну в Донбассе.
Все претензии, которые Зеленский предъявлял Порошенко в ходе предвыборной кампании, нынешний президент может предъявить самому себе.