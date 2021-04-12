Президент Украины Владимир Зеленский оказался в целом ряде вопросов намного жестче, нежели многие ожидали, рассказал политолог Андрей Золотарев в интервью Украина.ру

В частности, тезис о том, что Зеленский — «марионетка» Коломойского, не выдержал испытания реальностью, констатировал Золотарев.

«Он ничтоже сумняшеся убрал [Андрея] Богдана (экс-глава Офиса президента Украины, которого связывали с Коломойским. — Ред.), который стал демонстрировать, что он нечто большее, чем глава Офиса президента. Зеленский показал себя не настолько пластилиновым, как многие представляли», — подчеркнул эксперт.

Президент Зеленский: путь от «прикола» до жесткого политика © пресс-служба президента Украины Его интервью можно прочитать на нашем сайте.

Напомним, Зеленский, как и его предшественник на посту главы государства Петр Порошенко, не выполнил свои предвыборные обещания остановить войну в Донбассе.

Все претензии, которые Зеленский предъявлял Порошенко в ходе предвыборной кампании, нынешний президент может предъявить самому себе.