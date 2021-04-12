В военном деле Зеленский разбирается крайне поверхностно, отметил Золотарев. Между тем глава государства регулярно посещает фронт.
«Зеленскому нужно купировать упреки относительно того, что он поехал в Катар за инвестициями, в то время как на Донбассе происходят обострения. В основном клиентела Порошенко сфокусировалась вокруг этого. Поэтому Зеленский и отправился на Донбасс», подчеркнул эксперт.
Золотарев напомнил, «что, но это был чисто символический визит в плане того, что он как президент и верховный главнокомандующий не оставляет без внимания то, что происходит в регионе».
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