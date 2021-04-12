Президент Украины Владимир Зеленский своей поездкой на линию соприкосновения в Донбассе пытался дать ответ недоброжелателям после того, как он посетил Катар, рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев

В военном деле Зеленский разбирается крайне поверхностно, отметил Золотарев. Между тем глава государства регулярно посещает фронт.

«Зеленскому нужно купировать упреки относительно того, что он поехал в Катар за инвестициями, в то время как на Донбассе происходят обострения. В основном клиентела Порошенко сфокусировалась вокруг этого. Поэтому Зеленский и отправился на Донбасс», подчеркнул эксперт.

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