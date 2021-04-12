Военный конфликт с Россией положит конец государству Украина, сказал израильский политолог Яков Кедми в интервью Украина.ру

«Если кто-то на Украине хочет вступить в военный конфликт с Россией, то он должен понимать, что это будет последнее действие того государства, которое называется Украина», — сказал Кедми.

Крымский мост: финальная точка интеграции с Россией Дмитрий Турчинов предлагал обстрелять Керченский мост ракетами. По мнению Кедми, в случае подобных провокаций последствия для киевского режима будут плачевными.

«Россия тогда действительно начнет военные действия, и они очень быстро закончатся тем, что больше никогда на Украине бандеровской власти и таких отморозков у власти не будет. Их сметут оттуда!», — подчеркнул эксперт.

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