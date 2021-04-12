Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что остановить конфликт в Донбассе поможет вступление страны в НАТО, говорит о том, что у него никогда не было внятного плана по Донбассу, сказал израильский политолог Яков Кедми в интервью Украина.ру

Зеленский в ходе предвыборной президентской кампании обещал остановить войну в Донбассе, однако никакого прогресса по этому вопросу нет, наоборот, напряжение на линии соприкосновения усиливается.

«Он же говорит, что только вступление в НАТО поможет решить конфликт. Значит, другого решения у него нет. Так чего же он голову морочил своему народу… когда говорил и обещал — я знаю, я хочу, я сделаю», — сказал Кедми.

Зеленский и Донбасс: игра мускулами или подготовка к войне? © пресс-служба президента Украины

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