Зеленский в ходе предвыборной президентской кампании обещал остановить войну в Донбассе, однако никакого прогресса по этому вопросу нет, наоборот, напряжение на линии соприкосновения усиливается.
«Он же говорит, что только вступление в НАТО поможет решить конфликт. Значит, другого решения у него нет. Так чего же он голову морочил своему народу… когда говорил и обещал — я знаю, я хочу, я сделаю», — сказал Кедми.
Он отметил, что США достаточно резко отказали Зеленскому в его просьбе принять Украину в НАТО, дав понять украинскому президенту, что его выходки и истерики пора заканчивать.
Интервью Кедми можно прочитать на нашем сайте.