На линии соприкосновения в Донбассе ситуация тревожная: постоянные обстрелы территории ДНР, сосредоточение военной техники, развертывание полевых госпиталей. Ходят разговоры о том, что после Пасхи, 2 мая, начнется крупное украинское наступление.
Эксперт напомнил, что во время штурма Берлина советские войска потеряли более 600 такнов «Т-34», не считая легких танков и тяжелых танков «Климент Ворошилов».
«Городские бои — одни из самых тяжелых и самых кровопролитных. Обороняющихся может быть в три раза меньше, чем наступающих, но они будут легко сдерживать оборону», — подчеркнул Пургин.
Политик добавил, что на сегодняшний день Украина живет в глубоком экономическом кризисе, поэтому выделять массовые финансы для массового возобновления боевых действий она не будет.
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