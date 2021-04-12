Украинские войска сегодня стоят в пригородах крупных городов Донбасса, и в случае возобновления боевых действий они сразу ввяжутся в городские бои. Об этом рассказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Пургин: политическим играм вокруг Донбасса конец, дальше война? © кадр из видео Украина.ру

Эксперт напомнил, что во время штурма Берлина советские войска потеряли более 600 такнов «Т-34», не считая легких танков и тяжелых танков «Климент Ворошилов».

«Городские бои — одни из самых тяжелых и самых кровопролитных. Обороняющихся может быть в три раза меньше, чем наступающих, но они будут легко сдерживать оборону», — подчеркнул Пургин.

Политик добавил, что на сегодняшний день Украина живет в глубоком экономическом кризисе, поэтому выделять массовые финансы для массового возобновления боевых действий она не будет.

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