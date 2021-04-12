На линии соприкосновения в Донбассе ситуация тревожная: постоянные обстрелы территории ДНР, сосредоточение военной техники, развертывание полевых госпиталей. Ходят разговоры о том, что после Пасхи, 2 мая, начнется крупное украинское наступление.
Эксперт пояснил, что жители подконтрольной Киеву Донецкой и Луганской областей в 2014 году на референдуме голосовали за независимость народных республик.
«Но это такой самый скромный вариант, а по-хорошему нужен сухопутный путь в Крым. Но, честно говоря, если на это не решились в 2014 году, решатся ли в 2021-м? Понятно, что Россия — страна чудес, в ней может произойти всё что угодно. Но, по крайней мере, есть вот такие план-минимум и план-максимум», — указал Татарский.
О том, что российская армия может сокрушить все, что только можно, говорит не только опыт войны с Грузией, но и другие войны, которые вела Россия, просто опыт других войн ни Украину, ни США ничему не учит, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.