В ДНР все мечтают как минимум остановиться на границах республик, то есть занять территорию, которая контролируется Украиной. Об этом рассказал писатель и экс-боец бригады «Восток» Владлен Татарский в интервью изданию Украина.ру

Татарский предсказал гуманитарную катастрофу и зачистку в Донбассе

Эксперт пояснил, что жители подконтрольной Киеву Донецкой и Луганской областей в 2014 году на референдуме голосовали за независимость народных республик.

«Но это такой самый скромный вариант, а по-хорошему нужен сухопутный путь в Крым. Но, честно говоря, если на это не решились в 2014 году, решатся ли в 2021-м? Понятно, что Россия — страна чудес, в ней может произойти всё что угодно. Но, по крайней мере, есть вот такие план-минимум и план-максимум», — указал Татарский.

О том, что российская армия может сокрушить все, что только можно, говорит не только опыт войны с Грузией, но и другие войны, которые вела Россия, просто опыт других войн ни Украину, ни США ничему не учит, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.