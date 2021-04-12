Ранее советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что глава государства взял решительный курс на деолиграхизацию.
«А для рядового украинца… Вероятно, часть предприятий будет закрыта, если зайдут транснациональные компании, и будут использовать Украину как рынок сбыта. Усилится тренд на трудовую миграцию за рубеж», — полагает эксперт.
Молчанов также отметил, что Игорь Коломойский для США является воплощением зла украинского олигархата, поэтому президент Владимир Зеленский будет вынужден по чуть-чуть лишать его активов и возможности принятия решений.
При этом сегодня может повториться ситуация 2013-2014 годов, когда власть стала «наезжать» на всех олигархов одновременно, и они решили профинансировать Майдан, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.