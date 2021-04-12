Деолигархизация Украины приведет к дальнейшей десуверенизации и переходу от национальных элит к транснациональным, когда элиты будут менее субъектны в принятии решений и больше управляемы извне. Об этом рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Молчанов: Окружение Зеленского хочет занять место нынешних олигархов © Facebook, Кирилл Молчанов Олег Устенко заявил, что глава государства взял решительный курс на деолиграхизацию.

«А для рядового украинца… Вероятно, часть предприятий будет закрыта, если зайдут транснациональные компании, и будут использовать Украину как рынок сбыта. Усилится тренд на трудовую миграцию за рубеж», — полагает эксперт.

Молчанов также отметил, что Игорь Коломойский для США является воплощением зла украинского олигархата, поэтому президент Владимир Зеленский будет вынужден по чуть-чуть лишать его активов и возможности принятия решений.

При этом сегодня может повториться ситуация 2013-2014 годов, когда власть стала «наезжать» на всех олигархов одновременно, и они решили профинансировать Майдан, заключил собеседник издания.

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