Россия при молчаливом, но упорном участии Германии, завершит строительство газопровода «Северный поток-2», если только международная политика не обострится настолько серьёзно, что отношения между Западом и Россией будут полностью заморожены. Об этом рассказал польский философ Радослав Чарнецки в интервью изданию Украина.ру

Радослав Чарнецки: Фундаментальная ошибка — основание украинского государства на принципах жёсткой централизации Дмитрий Песков назвал планы США назначить спецпредставителя для воспрепятствования проекту «Северный поток — 2» вмешательством во внутренние дела и экономические интересы других стран.

Эксперт отметил, что сегодня как минимум два варианта развития событий, которые могут привести к этому.

«Во-первых, это провокация со стороны Украины полномасштабного вооружённого конфликта в Донбассе. Ведь его следствием может стать не только реальное втягивание в боевые действия российских войск, но и смена режима в Киеве — когда, скажем, после катастрофических поражений украинских сил к власти вернётся Порошенко. Во-вторых, это синхронное «размораживание» Западом конфликтов во всём «южном подбрюшье России» — в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии и, естественно, в Донбассе», — указал Чарнецки.

Собеседник издания добавил, что в таком случае Москва могла бы сама проявить инициативу, отказавшись от своей нынешней пассивности и дистанцирования от нужд и надежд ДНР и ЛНР и начав активные и масштабные действия на востоке Украины, не дожидаясь того, что произойдёт на Днестре или на Кавказе.

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