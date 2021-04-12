Военные подразделения республик Донбасса внимательно следят за любыми перемещениями украинских войск. Им известны все возможные точки атак и обострений. Об этом рассказал представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник в интервью изданию Украина.ру

США проигрывают войну за Европу — Мирошник © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Дмитрий Козак ранее заявил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта. При этом он уточнил, что начало боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины.

Эксперт напомнил, что в 2014 и 2015 годах ВСУ получили жёсткий отпор с котлами и огромными потерями от разрозненных и только собранных боевых подразделений ЛНР и ДНР, а сегодня у республик полноценные армии, укомплектованные, обученные и обстрелянные, имеющие семилетний боевой опыт.

«Почему кто-то решил, что они могут быть для кого-то лёгкой добычей? Пока украинская армия побеждает только в своих пропагандистских речах, а о котлах и поражениях предпочитает не вспоминать, а вспомнить придётся, если кто-то вдруг почувствует себя новеньким Наполеончиком», — категоричен Мирошник.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому кажется, что «маленькая победоносная война» решила бы все его внутренние проблемы, но эта война явно не будет для Киева «маленькой и победоносной», подчеркнул дипломат.

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