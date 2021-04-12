Киев вполне готов к созданию «картинки войны» в Донбассе. Если при этом будут гибнуть люди и разрушаться дома, их это вполне устроит Украину, но это точно не устроит Донбасс. Об этом рассказал представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник в интервью изданию Украина.ру

Мирошник: Киев осознал, что Путин «отжал» у них «европейских стратегических партнеров» © РИА Новости, Алексей Куденко Дмитрий Козак ранее заявил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта. При этом он уточнил, что начало боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины.

Что касается возможного наступления Киева, то Донбасс отдает себе отчёт в том, что напряжение растёт, шансы на мирное урегулирование падают, однако у нас есть и народная мудрость, что если о дате тайного события тайно знают все, то в эту дату оно точно не состоится, подчеркнул эксперт.

«Зеленскому всё кажется, что «маленькая победоносная война» решила бы все его проблемы: вернула бы народное доверие вместе с рейтингами, которые он разменял на повышение тарифов и распродажу земли, позволила бы хоть на время отсрочить ответственность за ту внутреннюю «охоту на ведьм», которую он организовал против своих оппонентов, пользуясь сходками под названием «заседания СНБО». Только кто ему сказал, что возможная эскалация конфликта будет для него маленькой и победоносной?», — категоричен Мирошник.

Дипломат добавил, что пока украинская армия побеждает только в своих пропагандистских речах, а о котлах и поражениях предпочитает не вспоминать.

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