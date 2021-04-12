Украина так и не построила своей независимости, не смогла вырастить политические элиты, которые занялись бы созданием национальной и государственной идентичности, благосостоянием граждан и добрососедскими отношениям с соседними странами. Об этом рассказал польский публицист Мачей Вишнёвский в интервью изданию Украина.ру

Мачей Вишнёвский: Украине необходима абсолютная, безусловная и безжалостная смена элит © Facebook, Maciej Wiśniowski

По его мнению, возложение надежд на внешних игроков как раз и свидетельствует о том, что никакой веры в силу украинского государства нет.

«Главная проблема Украины состоит в том, что её элиты оказались, образно говоря, не настоящими. Требуется огромная встряска — не хотел бы сейчас углубляться в то, какой могла бы быть форма этой встряски, — чтобы на Украине произошла реальная смена элит. Украинцы — мудрый народ, ведь на самом деле не существует глупых народов. Я неоднократно бывал на Украине, у меня там много друзей, и я уверен, что украинский народ имеет огромный потенциал», — подчеркнул Вишнёвский.

К власти должны прийти люди, для которых интересы общества и государства будут действительно выше личных, но, к сожалению, пока что для Украины это нереально, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.