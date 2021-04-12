Эксперт отметил, что после его поездки на Украину еще в 2011 году он понял, что Украина проиграла свой суверенитет, и произошедшее после 2014-го является лишь следствием того пути, который Украина прошла, начиная с 1991 года.
По его мнению, возложение надежд на внешних игроков как раз и свидетельствует о том, что никакой веры в силу украинского государства нет.
«Главная проблема Украины состоит в том, что её элиты оказались, образно говоря, не настоящими. Требуется огромная встряска — не хотел бы сейчас углубляться в то, какой могла бы быть форма этой встряски, — чтобы на Украине произошла реальная смена элит. Украинцы — мудрый народ, ведь на самом деле не существует глупых народов. Я неоднократно бывал на Украине, у меня там много друзей, и я уверен, что украинский народ имеет огромный потенциал», — подчеркнул Вишнёвский.
К власти должны прийти люди, для которых интересы общества и государства будут действительно выше личных, но, к сожалению, пока что для Украины это нереально, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.