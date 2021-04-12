Сегодня бессмысленно рассматривать отношения России и США с точки зрения того, что в них может произойти что-то хорошее. Об этом рассказал главный редактор польского сайта «Страйк» Мачей Вишнёвский в интервью изданию Украина.ру

Мачей Вишнёвский: Украине необходима абсолютная, безусловная и безжалостная смена элит © Facebook, Maciej Wiśniowski Сергей Лавров назвал тупой линию, которую проводит Вашингтон в отношении Москвы. По его словам, подобная линия не приносит никаких результатов с точки зрения объявленных ранее государством целей, в том числе в период введения санкций.

Эксперт отметил, что сегодня невозможно представить себе никаких территориальных, экономических и идеологических уступок со стороны России, и подобным образом обстоит ситуация и со стороны США.

«Взаимоотношения между Россией и США ныне опираются только на равновесие страха, то есть произошёл поворот к эпохе холодной войны. Конечно, это почва, по которой можно дойти до отдельных уступок с обеих сторон и мудрого диалога, результатом которого будет какое-то сотрудничество, но пока до этого слишком далеко», — рассуждает Вишнёвский.

Нам остаётся только молиться о том, чтобы инстинкт самосохранения и равновесие страха поддерживали этот хрупкий мировой порядок под контролем, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.