Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал тупой линию, которую проводит Вашингтон в отношении Москвы. По его словам, подобная линия не приносит никаких результатов с точки зрения объявленных ранее государством целей, в том числе в период введения санкций.
Эксперт отметил, что сегодня невозможно представить себе никаких территориальных, экономических и идеологических уступок со стороны России, и подобным образом обстоит ситуация и со стороны США.
«Взаимоотношения между Россией и США ныне опираются только на равновесие страха, то есть произошёл поворот к эпохе холодной войны. Конечно, это почва, по которой можно дойти до отдельных уступок с обеих сторон и мудрого диалога, результатом которого будет какое-то сотрудничество, но пока до этого слишком далеко», — рассуждает Вишнёвский.
Нам остаётся только молиться о том, чтобы инстинкт самосохранения и равновесие страха поддерживали этот хрупкий мировой порядок под контролем, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.