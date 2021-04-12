Ранее в турецкой компании Baykar, которая производит ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщили, что Украина закупила турецкие беспилотники. Также стало высказываться мнение, что пример операции Баку в Карабахе может повлиять на решение Украины силой вернуть территории народных республик Донбасса.
Эксперт отметил, что «Байрактары» не сыграли какой-то значимой роли в операции Баку, тем более что азербайджанская армия победу не одержала, поскольку политическая цель войны не была достигнута, и армия Нагорного Карабаха не была разгромлена.
«Недавно «Байрактары столкнулись в Сирии с нашим ЗРПК «Панцирь», и в течение одного дня 27 беспилотников было уничтожено», — подчеркнул Сивков.
По его словам, украинской стороне хочется представить «Байрактары» чудодейственным оружием, но этих беспилотников у нее не так много, и какого-то существенного влияния на ход боевых действий они не окажут.
Следует учесть, что у ДНР и ЛНР есть развитая система противовоздушной обороны, значительно превосходящая возможности армии Нагорного Карабаха, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.