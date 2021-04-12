О якобы эффективности турецких беспилотников «Байрактар» в Карбахе могут утверждать только те, кто не владеют ни военной наукой, ни военной теорией. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

Константин Сивков о возможном сценарии новой войны в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что «Байрактары» не сыграли какой-то значимой роли в операции Баку, тем более что азербайджанская армия победу не одержала, поскольку политическая цель войны не была достигнута, и армия Нагорного Карабаха не была разгромлена.

«Недавно «Байрактары столкнулись в Сирии с нашим ЗРПК «Панцирь», и в течение одного дня 27 беспилотников было уничтожено», — подчеркнул Сивков.

По его словам, украинской стороне хочется представить «Байрактары» чудодейственным оружием, но этих беспилотников у нее не так много, и какого-то существенного влияния на ход боевых действий они не окажут.

Следует учесть, что у ДНР и ЛНР есть развитая система противовоздушной обороны, значительно превосходящая возможности армии Нагорного Карабаха, заключил собеседник издания.

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