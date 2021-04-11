Почти 40 военнослужащих 80-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне конфликта в Донбассе были госпитализированы с дизентерией из-за некачественной питьевой воды, сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Яков Осадчий. Его слова приводит Луганский информационный центр 11 апреля

Берут пример с Израиля. ДНР и ЛНР готовы к обороне © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Причиной прибытия комиссии стала очередная вспышка дизентерии и госпитализация 36 военнослужащих за период с 20 марта по 1 апреля, о чем поступившие на лечение боевики пожаловались на горячую линию министерства обороны Украины», — рассказал Осадчий.

Ранее в НМ ЛНР сообщили, что боец ВСУ подорвался на мине, установленной его коллегами. Украинское командование заявило, что украинский военный якобы погиб от выстрела ополченцев.