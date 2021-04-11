Как сообщается, в 80-ю бригаду ВСУ прибыла комиссия военно-медицинского управления для проверки качества питьевой воды и соблюдения санитарно-эпидемиологических условий размещения личного состава.
«Причиной прибытия комиссии стала очередная вспышка дизентерии и госпитализация 36 военнослужащих за период с 20 марта по 1 апреля, о чем поступившие на лечение боевики пожаловались на горячую линию министерства обороны Украины», — рассказал Осадчий.
Ранее в НМ ЛНР сообщили, что боец ВСУ подорвался на мине, установленной его коллегами. Украинское командование заявило, что украинский военный якобы погиб от выстрела ополченцев.