Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб, подорвавшись на мине, установленной подконтрольными киевскому режиму силовиками в районе Золотого, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий 11 апреля

Как утверждает командование украинской 92-й ОМБР, боец Андрей Теплик был убит якобы выстрелом из стрелкового оружия.

«Военнослужащий 2-го батальона 92-й бригады ВСУ при перемещении между позициями в районе населенного пункта Золотое вне установленного маршрута следования подорвался на минно-взрывном устройстве», — цитирует Осадчего Луганский информационный центр.

Социальный лифт: с Майдана — в жёны командующего ВСУ и в кресло губернатора © Facebook, Anna Kovalenko

«Командир батальона (ВСУ) Автомеенко доложил об инциденте как о гибели в результате обстрела со стороны ЛНР. Однако момент взрыва попал в объектив камеры наблюдения, установленной на позициях батальона», — рассказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

По его данным, запись с камеры, подтверждающая реальные обстоятельства гибели военнослужащего, направлена в центральный аппарат СБУ.