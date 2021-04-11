Как утверждает командование украинской 92-й ОМБР, боец Андрей Теплик был убит якобы выстрелом из стрелкового оружия.

«Военнослужащий 2-го батальона 92-й бригады ВСУ при перемещении между позициями в районе населенного пункта Золотое вне установленного маршрута следования подорвался на минно-взрывном устройстве», — цитирует Осадчего Луганский информационный центр.

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© Facebook, Anna Kovalenko
Осадчий уточнил, что военнослужащему не была своевременно оказана медицинская помощь, из-за чего тот скончался.

«Командир батальона (ВСУ) Автомеенко доложил об инциденте как о гибели в результате обстрела со стороны ЛНР. Однако момент взрыва попал в объектив камеры наблюдения, установленной на позициях батальона», — рассказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

По его данным, запись с камеры, подтверждающая реальные обстоятельства гибели военнослужащего, направлена в центральный аппарат СБУ.