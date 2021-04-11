В ведомстве это объясняют тем, что средств на выплату больничных требуется больше, чем поступает от уплаты единого страхового взноса (ЕСВ).
В первом квартале 2021 года в каждом месяце была существенная недостача денег. Так, в январе от ЕСВ Фонд получил немногим более двух млрд грн, при этом на больничные и прочие страховые выплаты потребовалось на 624 млн грн больше.
Как уточняется, объем выплат больничных увеличился из-за роста количества больных коронавирусом и людей, которые, согласно закону, ушли на самоизоляцию из-за контакта с больным COVID-19.