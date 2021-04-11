Один из главных подозреваемых по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе, россиянин Сергей Дубинский, не знал о произошедшем первые несколько часов. Об этом свидетельствуют записи телефонных разговоров Дубинского, которые оказались в распоряжении Нидерландской вещательной корпорации (NOS), передает РИА Новости 11 апреля

В распоряжении журналистов оказались тысячи записей разговоров Дубинского, которые тот вел во время авиакатастрофы и после нее. Сделаны они были спецслужбами Украины и являются подлинными.

«Один из главных подозреваемых на суде по MH17 в течение нескольких часов не знал, что сепаратисты на востоке Украины сбили Boieng», — сообщается на сайте передачи Nieuwsuur.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Подозреваемыми по нему проходят четыре человека: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

«Боинг» «Малазийских авиалиний» был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Украина до сих не представила первичную радиолокационную информацию о происходившем в тот день над Донбассом. Кроме того, Киев скрывает информацию о переговорах диспетчеров.

После катастрофы Минобороны РФ опубликовало записи разговора украинских военных, свидетельствующие о том, что его могли сбить ВСУ.

В свою очередь начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России Николай Паршин заявил, что ракета зенитно-ракетного комплекса «Бук», которой был сбит в 2014 году малазийский «Боинг» рейса MH17, была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 году и отправлена на Украину, откуда больше не возвращалась в Россию.