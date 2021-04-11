«Возбужденное уголовное дело касается гибели ребенка. Ребенок, по предварительным результатам следствия, погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор. Данное преступление квалифицировано как террористический акт», — сказал он.
Ранее после применения украинской армией беспилотника со взрывным устройством в селе Александровка Донецкой Народной Республики погиб 5-летний ребенок и получила ранения женщина.
Как утверждают в Народной милиции ДНР, украинский беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство в районе жилого дома.
Представители украинской делегации в ТКГ настаивают на том, что эти заявления являются фальсификацией.