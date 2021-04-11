«Возбужденное уголовное дело касается гибели ребенка. Ребенок, по предварительным результатам следствия, погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор. Данное преступление квалифицировано как террористический акт», — сказал он.

ОБСЕ подтвердила гибель мальчика в Донбассе. Украина продолжает лгать
ОБСЕ подтвердила гибель мальчика в Донбассе. Украина продолжает лгать
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Ранее после применения украинской армией беспилотника со взрывным устройством в селе Александровка Донецкой Народной Республики погиб 5-летний ребенок и получила ранения женщина.

Как утверждают в Народной милиции ДНР, украинский беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство в районе жилого дома.

Представители украинской делегации в ТКГ настаивают на том, что эти заявления являются фальсификацией.