Гибель пятилетнего ребенка в поселке Александровское на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) квалифицирована как террористический акт. Об этом 11 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1»

«Возбужденное уголовное дело касается гибели ребенка. Ребенок, по предварительным результатам следствия, погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор. Данное преступление квалифицировано как террористический акт», — сказал он.

ОБСЕ подтвердила гибель мальчика в Донбассе. Украина продолжает лгать © antifashist.online

Как утверждают в Народной милиции ДНР, украинский беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство в районе жилого дома.

Представители украинской делегации в ТКГ настаивают на том, что эти заявления являются фальсификацией.