Предположительно, Гвоздик может встретиться с британцем Джо Смитом, который в ночь с 10 на 11 апреля победил россиянина Максима Власова в бою за пояс WBO.
Ранее менеджер украинского боксера Эгис Климас рассказал, что глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум пообещал Гвоздику поединок с победителем этой встречи, если тот согласится вернуться на ринг.
У себя в Stories боксер опубликовал фото того, как смотрит бой с подписью: «Кто-то обещал мне бой против победителя. Посмотрим».
Свой последний поединок Гвоздик провел в 2019 году, проиграв россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе (до 79,4 кг).