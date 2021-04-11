Украинский боксер, бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик намекнул на то, что может вернуться в ринг. Об этом он 11 апреля написал в своем Instagram

Предположительно, Гвоздик может встретиться с британцем Джо Смитом, который в ночь с 10 на 11 апреля победил россиянина Максима Власова в бою за пояс WBO.

Повесил перчатки на гвоздь: украинский боксер Гвоздик завершает спортивную карьеру © wikipedia.org Эгис Климас рассказал, что глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум пообещал Гвоздику поединок с победителем этой встречи, если тот согласится вернуться на ринг.

У себя в Stories боксер опубликовал фото того, как смотрит бой с подписью: «Кто-то обещал мне бой против победителя. Посмотрим».

Свой последний поединок Гвоздик провел в 2019 году, проиграв россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе (до 79,4 кг).