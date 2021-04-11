Заявления представителей Киева о том, что Минские соглашения чуть ли не бесполезный рудимент вызывают недоумение не только в России, но и во Франции и Германии. Об этом 11 апреля в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Когда мы все чаще и чаще и на самых различных уровнях слышим заявления из Киева о том, что Минский комплекс мер является уже чуть ли не бесполезным рудиментом, то это, наверное, вызывает недоумение не только у нас, но и в Париже, и в Берлине», — сказал Песков.

В Минске назвали смехотворным заявление Кравчука о переносе переговоров в Польшу © скриншот видео "Нromadske"

Договоренности подразумевают вывод всех вооруженных формирований с территории Донбасса, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины.

Власти Украины все чаще заявляют о невозможности выполнения Минских соглашений.