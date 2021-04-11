«Когда мы все чаще и чаще и на самых различных уровнях слышим заявления из Киева о том, что Минский комплекс мер является уже чуть ли не бесполезным рудиментом, то это, наверное, вызывает недоумение не только у нас, но и в Париже, и в Берлине», — сказал Песков.
Минские соглашения были согласованы на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России и подписаны Контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и «отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
Договоренности подразумевают вывод всех вооруженных формирований с территории Донбасса, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины.
Власти Украины все чаще заявляют о невозможности выполнения Минских соглашений.