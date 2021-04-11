Если бы все население земли три недели ходило бы в защитных масках, то пандемию COVID-19 сошла бы на нет. Об этом 10 апреля в интервью журналистке Янине Соколовой со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболевания в США (CDC) заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

«Есть исследования CDC. Они сказали, что если бы все люди на протяжении трех недель носили маски, не снимая, коронавирусная болезнь была бы преодолена. Не снимайте маски, носите, и мы пройдем эпидемию», — сказал Ляшко.

Украина проиграла коронавирусу. Как страна свернула с европейского пути © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

За последние сутки на Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 12 112 человек. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 235 человек, 5 034 выздоровели.