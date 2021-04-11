«Есть исследования CDC. Они сказали, что если бы все люди на протяжении трех недель носили маски, не снимая, коронавирусная болезнь была бы преодолена. Не снимайте маски, носите, и мы пройдем эпидемию», — сказал Ляшко.
Он также призвал всех не пренебрегать дезинфекцией, избегать скопления людей, а также делать прививки, и не только от COVID-19.
За последние сутки на Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 12 112 человек. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 235 человек, 5 034 выздоровели.