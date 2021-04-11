Украинская дипломатия деградировала при президенте Владимире Зеленском, сказал израильский политолог Яков Кедми в интервью Украина.ру

Он отметил, что ранее в украинском МИДе работали профессионалы, и «такого хамского поведения, как продемонстрировал президент Украины во время последнего визита в Эмираты, не могло быть».

«Он (Зеленский, — Ред.) и его компания вели себя, как жлобы, которых впустили в приличный дом, которые совершенно не понимают, что такое вежливость, что такое уважение к хозяевам. Ни мужчины, ни женщины», — подчеркнул Кедми.

Внешнеполитические успехи Зеленского. Обзор политических событий на Украине 3-9 апреля

«Но на Украине этого не было никогда! Украинская дипломатия, которую я знаю, она была профессиональна. А тут даже это испохабили», — сказал Кедми.

Его интервью можно прочитать на нашем сайте.