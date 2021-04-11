Заявление главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука говорит о том, что Киев не хочет договариваться непосредственно с республиками Донбасса, уверен представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник. Об этом он 10 апреля написал в своем Telegram-канале

За бойкотом Минску стоит опасный для Донбасса план Зеленского

«Адекватных причин отказа от Минска как переговорной площадки как не было, так и нет, кроме страха Кравчука, что ему предложат ответить за "Белоруссия — холуй!". Тут же Кравчук признаётся, что съезжать из Минска им хочется только по одной причине, дабы не допускать к переговорам республики Донбасса… Поиск новых площадок — лишь способ договориться об урегулировании конфликта без второй стороны конфликта», — пишет Мирошник.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе. В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.