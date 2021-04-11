Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что военный конфликт между Россией и Украиной маловероятен, но предупредил о возможных провокациях со стороны Киева. Об этом он 10 апреля написал в своем Telegram-канале

Зеленский и Донбасс: игра мускулами или подготовка к войне? © пресс-служба президента Украины словам, на Украине не решатся начать войну против России, так как ее последствия в Киеве понимают. При этом Москву будут провоцировать, отметил Пушков.

«Провокация — лучший друг украинских властей и их главный инструмент военного сближения с Западом», — написал сенатор.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе. В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.