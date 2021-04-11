По его словам, на Украине не решатся начать войну против России, так как ее последствия в Киеве понимают. При этом Москву будут провоцировать, отметил Пушков.
«Провокация — лучший друг украинских властей и их главный инструмент военного сближения с Западом», — написал сенатор.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе. В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.