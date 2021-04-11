Ранее главы государств встретились в рамках Девятого заседания Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции.
«Стоит отметить, что видение Киева и Анкары совпадают — как в отношении самих угроз, так и в отношении путей надлежащего реагирования на эти угрозы», — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что для Украины важна поддержка Турции в деле восстановления суверенитета и целостности страны.
Кроме того, Зеленский подробно информировал Эрдогана о ситуации в Донецкой и Луганской областях, а также о якобы имеющих место нарушениях прав человека на Крымском полуострове.
«Мы верим, что ситуацию на востоке Украины нужно решать мирным путем в рамках международного законодательства таким образом, чтобы сохранялась территориальная целостность. Нужно, чтобы как можно скорее остановилась эскалация, которую мы наблюдаем, чтобы было снижено напряжение, и в рамках выполнения условий Минских договоренностей вновь возобновилось перемирие», — отметил президент Турции.
Эрдоган отметил, что Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Турецкий лидер также заявил о поддержке Крымской платформы, первый саммит которой запланирован на август 2021 года.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.
По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.