Украина и Турция имеют разделяют взгляды на угрозы безопасности в Черноморском регионе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства 10 апреля

Ранее главы государств встретились в рамках Девятого заседания Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции.

«Стоит отметить, что видение Киева и Анкары совпадают — как в отношении самих угроз, так и в отношении путей надлежащего реагирования на эти угрозы», — сказал Зеленский.

Идём на Восток? Почему Россия и Турция обречены на тесные отношения © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Кроме того, Зеленский подробно информировал Эрдогана о ситуации в Донецкой и Луганской областях, а также о якобы имеющих место нарушениях прав человека на Крымском полуострове.

«Мы верим, что ситуацию на востоке Украины нужно решать мирным путем в рамках международного законодательства таким образом, чтобы сохранялась территориальная целостность. Нужно, чтобы как можно скорее остановилась эскалация, которую мы наблюдаем, чтобы было снижено напряжение, и в рамках выполнения условий Минских договоренностей вновь возобновилось перемирие», — отметил президент Турции.

Эрдоган отметил, что Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Турецкий лидер также заявил о поддержке Крымской платформы, первый саммит которой запланирован на август 2021 года.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.