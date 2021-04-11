Министр отметил, что за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 4694 человека. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 235 человек, 5 034 выздоровели.
Всего за время пандемии на Украине COVID-19 был выявлен у 1 млн 853 249 человек.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 374), Днепропетровской (1 333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях», — пишет Степанов.
По данным на 10 апреля в стране сделали прививку от коронавируса 4048 человек. Всего за с начала кампании по вакцинации на Украине от COVID-19 привились 377 050 человек.