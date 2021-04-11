Речь идет о 367 200 дозах, которые Украина должна получить по программе COVAX.
«Когда нет заявки (от представительства AstraZeneса — ред.), мы не можем зарегистрировать препарат", — заявил он.
По словам Ляшко, украинский офис AstraZeneca «придумывает любые вещи, чтобы не подавать вакцину» на регистрацию.
Замминистра здравоохранения Игорь Иващенко так же сообщил, что украинский офис AstraZeneca должен подать заявление на регистрацию вакцины до 12-13 апреля.
Ранее Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) пришел к выводу, что образование необычных тромбов в сочетании с низким содержанием тромбоцитов должны быть внесены в список побочных эффектов британской вакцины AstraZeneca.