Представитель компании AstraZeneca, производящей одноименную вакцину от коронавируса, затягивает подачу заявки на ее регистрацию на Украине. Об этом 10 апреля заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает «Украинская правда»

Речь идет о 367 200 дозах, которые Украина должна получить по программе COVAX.

«Когда нет заявки (от представительства AstraZeneса — ред.), мы не можем зарегистрировать препарат", — заявил он.

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Замминистра здравоохранения Игорь Иващенко так же сообщил, что украинский офис AstraZeneca должен подать заявление на регистрацию вакцины до 12-13 апреля.

Ранее Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) пришел к выводу, что образование необычных тромбов в сочетании с низким содержанием тромбоцитов должны быть внесены в список побочных эффектов британской вакцины AstraZeneca.