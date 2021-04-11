«Вскоре, я думаю, будет разговор трех лидеров стран" Нормандского формата "без участия представителя Кремля», — сказал Резников в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».
Он добавил, что обострение в Донбассе воспринимается, как элемент информационной войны, которая является частью «гибридного противостояния с РФ».
При этом Резников выразил уверенность, что полномасштабной войны между Украиной и РФ не будет.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе. В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.