«Вскоре, я думаю, будет разговор трех лидеров стран" Нормандского формата "без участия представителя Кремля», — сказал Резников в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Зеленский и Донбасс: игра мускулами или подготовка к войне?
Зеленский и Донбасс: игра мускулами или подготовка к войне?
© пресс-служба президента Украины
Он добавил, что обострение в Донбассе воспринимается, как элемент информационной войны, которая является частью «гибридного противостояния с РФ».

При этом Резников выразил уверенность, что полномасштабной войны между Украиной и РФ не будет.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе. В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.

 