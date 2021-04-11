В ближайшее время состоятся переговоры между представителями Украины, Германии и Франции – Россия в них участвовать не будет. Об этом на днях заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников

«Вскоре, я думаю, будет разговор трех лидеров стран" Нормандского формата "без участия представителя Кремля», — сказал Резников в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Зеленский и Донбасс: игра мускулами или подготовка к войне? © пресс-служба президента Украины

При этом Резников выразил уверенность, что полномасштабной войны между Украиной и РФ не будет.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе. В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.