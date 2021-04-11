Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».
Эксперт считает, что первый этап начнётся где-то за неделю до полномасштабных боевых действий, когда силы специальных операций (ССО) Украины будут решать задачи уничтожения ведущих политиков, командиров, обеспечат нарушение управления войсками, уничтожение отдельных штабов на территории народных республик с целью дезорганизации.
«Затем будут нанесены удары. Исходя из того, что соотношение сил не такое уж превосходящее, примерно 1 к 1,5-2, будут наноситься на узких направлениях, вдоль дорог, с обеспечением массированными артиллерийскими и ракетными ударами с целью прорыва долговременной и хорошо оснащенной в фортификационном отношении системы обороны республик. Авиация будет играть незначительную роль, как в Нагорном Карабахе», — полагает Сивков.
По его словам, после прорыва укреплений целью наступления будет быстрый ввод в прорыв мобильных сил для блокирования контрударов со стороны народных республик и скорейшего выхода на российско-украинскую границу, чтобы заблокировать помощь со стороны России.
Скорее всего, им удастся прорваться на каких-то направлениях, затем они вынуждены будут ввязаться в затяжные бои, поскольку ДНР и ЛНР будут предпринимать контрудары, добавил специалист.
Затяжные бои могут продлиться от недели до полутора, после чего перед российским руководством во весь рост встанет вопрос, что делать дальше: бросить Донбасс, решать вопрос дипломатическим путем или вводить войска, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.