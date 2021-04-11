В сложившейся ситуации единственный приемлемый вариант для Киева — это решение задачи методом блицкрига, не дав возможность среагировать России, не дав провести полное мобразвертывание и получить помощь добровольцами из других регионов. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

Константин Сивков о возможном сценарии новой войны в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».

Эксперт считает, что первый этап начнётся где-то за неделю до полномасштабных боевых действий, когда силы специальных операций (ССО) Украины будут решать задачи уничтожения ведущих политиков, командиров, обеспечат нарушение управления войсками, уничтожение отдельных штабов на территории народных республик с целью дезорганизации.

«Затем будут нанесены удары. Исходя из того, что соотношение сил не такое уж превосходящее, примерно 1 к 1,5-2, будут наноситься на узких направлениях, вдоль дорог, с обеспечением массированными артиллерийскими и ракетными ударами с целью прорыва долговременной и хорошо оснащенной в фортификационном отношении системы обороны республик. Авиация будет играть незначительную роль, как в Нагорном Карабахе», — полагает Сивков.

По его словам, после прорыва укреплений целью наступления будет быстрый ввод в прорыв мобильных сил для блокирования контрударов со стороны народных республик и скорейшего выхода на российско-украинскую границу, чтобы заблокировать помощь со стороны России.

Скорее всего, им удастся прорваться на каких-то направлениях, затем они вынуждены будут ввязаться в затяжные бои, поскольку ДНР и ЛНР будут предпринимать контрудары, добавил специалист.

Затяжные бои могут продлиться от недели до полутора, после чего перед российским руководством во весь рост встанет вопрос, что делать дальше: бросить Донбасс, решать вопрос дипломатическим путем или вводить войска, заключил собеседник издания.

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