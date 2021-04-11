Эскалация конфликта в Донбассе нужна США и Западу в целом, чтобы применить в отношении России очередной виток санкционной борьбы, дипломатического давления и изоляции. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Обострения в Донбассе могут накалить ситуацию на украино-белорусской границе © Facebook, Алексей Дзермант Дмитрий Козак ранее заявил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта. При этом он уточнил, что начало боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины.

Понятно, что Украина не может победить Донбасс военным путем, тем более что Россия Донбасс не бросит, но Киев может попробовать накрутить очередной виток санкций и вызвать в адрес России негативную реакцию со стороны Европы.

«На это Украина вполне сгодится в качестве хвороста. К тому же ряд украинских «ястребов» думают, что в результате блицкрига они смогут отвоевать какую-то часть территории Донбасса, и это уже позволит им говорить о своей победе», — указал Дзермант.

Политолог добавил, что таким образом украинское руководство попытается кинуть кость той же прозападной националистической части общества, поднять свой рейтинг и оттянуть внимание от внутренних проблем.

В любом случае у этого обострения есть и внешние факторы, и внутренние мотивы, заключил собеседник издания.

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