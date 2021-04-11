Идя на выборы в 2019 году, президент Украины Владимир Зеленский был шоуменом, а теперь, став политиком, просто так власть не отдаст. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Владимир Зеленский: кто он © пресс-служба президента Украины

По его словам, он шел избираться «по приколу», думая, что сможет разрушить сложившиеся в украинской политике правила и совершить революцию властных институтов. Но в процессе понял, что все и так функционирует, отметил Бондаренко.

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