«Я думаю, что одним или двумя сроками он не ограничится… Он стал политиком. Одно дело делать романтические заявления, идеалистические заявления, будучи шоуменом, а другое дело, придя в политику, почувствовать вкус власти», — заявил эксперт.
По его словам, он шел избираться «по приколу», думая, что сможет разрушить сложившиеся в украинской политике правила и совершить революцию властных институтов. Но в процессе понял, что все и так функционирует, отметил Бондаренко.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.