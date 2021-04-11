По его словам, в первую очередь этому способствует отсутствие конкурентов, которые могли бы побороться с Зеленским за президентское кресло.
«А второй момент — крупных игроков он абсолютно устраивает: если взять во внимание интересы крупного бизнеса, то там он со всеми нашел общий язык. И я не вижу проблем для того, чтобы переизбраться во второй раз, а потом поменять Конституцию и обнулить свои первые два срока», — сказал Бондаренко.
Он уточнил, что для Зеленского это не станет проблемой, учитывая то, что он уже неоднократно продемонстрировал, что если закон не позволяет ему предпринять то или иное действие, то он может раздвинуть рамки закона.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.