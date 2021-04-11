Глава украинского государства Владимир Зеленский не ограничится одним или двумя президентскими сроками. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт объяснил, почему Зеленский все еще самый популярный политик на Украине © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«А второй момент — крупных игроков он абсолютно устраивает: если взять во внимание интересы крупного бизнеса, то там он со всеми нашел общий язык. И я не вижу проблем для того, чтобы переизбраться во второй раз, а потом поменять Конституцию и обнулить свои первые два срока», — сказал Бондаренко.

Он уточнил, что для Зеленского это не станет проблемой, учитывая то, что он уже неоднократно продемонстрировал, что если закон не позволяет ему предпринять то или иное действие, то он может раздвинуть рамки закона.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.