По его мнению, Зеленский и его команда уже всерьез рассматривают вопрос подготовки к участию в новых выборах, так как на Украине, по словам эксперта, «очень опасно просто так отпускать власть — если отпускать, то на определенных условиях, а для этого нужно быть внутри игры».
«Но я думаю, что нынешняя ситуация отсутствия какой-либо альтернативы в публичной политике для Зеленского не сможет продержаться столь долго. Скорее всего, какой-то политтехнологический проект по привлечению внимания общественного мнения к политику нового типа все-таки возникнет», — считает Неменский.
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), президентский рейтинг Зеленского снизился до 18,2%. Что касается его партии «Слуга народа», то, согласно последнему опросу центра «Социальный мониторинг», она занимает первое место (23,9%), немного обгоняя «Оппозиционную платформу — За жизнь» (20,5%).
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.