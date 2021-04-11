На сегодняшний день на Украине нет альтернативы президенту Владимиру Зеленскому, но она появится к следующим выборам главы государства. Об этом политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт назвал конкретных политиков, которые составят Зеленскому конкуренцию на следующих выборах

«Но я думаю, что нынешняя ситуация отсутствия какой-либо альтернативы в публичной политике для Зеленского не сможет продержаться столь долго. Скорее всего, какой-то политтехнологический проект по привлечению внимания общественного мнения к политику нового типа все-таки возникнет», — считает Неменский.

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), президентский рейтинг Зеленского снизился до 18,2%. Что касается его партии «Слуга народа», то, согласно последнему опросу центра «Социальный мониторинг», она занимает первое место (23,9%), немного обгоняя «Оппозиционную платформу — За жизнь» (20,5%).

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.