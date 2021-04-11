С самого начала было ясно, что за политическим проектом «Слуга народа» стоят крайне грязные олигархические и международные интересы, а мирная риторика его фронтмена является лишь результатом правильной диагностики социальных настроений. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Украина движется к жесткой диктатуре, но диктатором будет уже не Зеленский © РИА Новости, Нина Зотина Владимира Зеленского понимали, что победить можно, только пообещав мир, перезагрузку отношений с Россией и внутриукраинское примирение, поэтому они заставили его пообещать все это, даже на минуту не собираясь ничего выполнять, подчеркнул эксперт.

«В конце концов, Зеленский скомпрометировал себя, и даже у самых наивных его поклонников спала завеса с глаз. Есть такая польская пословица: «В 11, — говорит актер, — спектакль окончен». То есть заканчивается притворство, фокусы, опускается занавес, и слышны либо аплодисменты, либо свист зрителей, а помидоры и тухлые яйца летят на сцену. Роль Зеленского близится к концу, и аплодисментов явно не будет», — подчеркнул Рэнкас.

По его мнению, Зеленский после вступления в должность теоретически имел шанс оторваться от спонсоров, предложить общенациональный диалог и добиться решения реальных проблем, но для этого нужно быть сильной личностью, а он таковой не является.

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