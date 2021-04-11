У президента Украины Владимира Зеленского нет единой команды, потому что есть несколько групп влияния, что характерно для украинской политики. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Неменский объяснил, почему Зеленскому не удалось сформировать хорошую команду © РИА Новости, Нина Зотина Леонида] Кучмы, не было централизованной единой политики — всегда были группы влияния, команды, которые между собой боролись за влияние на президента. То же происходит и сейчас. Поэтому сказать, что не сформирована команда, нельзя», — сказал эксперт.

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), президентский рейтинг Зеленского снизился до 18,2%. Что касается его партии «Слуга народа», то, согласно последнему опросу центра «Социальный мониторинг», она занимает первое место (23,9%), немного обгоняя «Оппозиционную платформу — За жизнь» (20,5%).

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.