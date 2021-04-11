«Ни у одного президента, возможно, кроме [второго президента Украины Леонида] Кучмы, не было централизованной единой политики — всегда были группы влияния, команды, которые между собой боролись за влияние на президента. То же происходит и сейчас. Поэтому сказать, что не сформирована команда, нельзя», — сказал эксперт.
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), президентский рейтинг Зеленского снизился до 18,2%. Что касается его партии «Слуга народа», то, согласно последнему опросу центра «Социальный мониторинг», она занимает первое место (23,9%), немного обгоняя «Оппозиционную платформу — За жизнь» (20,5%).
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.