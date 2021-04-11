«Он действительно превратился в политика — политиком он является уже приблизительно год. Первый год он только постигал азы политической практики, но уже где-то с февраля-марта прошлого года его можно считать настоящим политиком», — убежден политолог.
Он подчеркнул, что у Зеленского сформировалась своя команда, своя внешняя политика и он понял, по какому курсу идет.
Более того, как напомнил Бондаренко, украинский президент продемонстрировал бойцовские качества, когда бросил вызов нардепу, председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку и начал борьбу с контрабандистами и целым рядом других направлений теневой экономики.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.