Президент Украины Владимир Зеленский состоялся как политик, и его не стоит недооценивать. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Бондаренко объяснил, почему коалиция для «Слуги народа» не принципиальна © Екатерина Чеснокова

Он подчеркнул, что у Зеленского сформировалась своя команда, своя внешняя политика и он понял, по какому курсу идет.

Более того, как напомнил Бондаренко, украинский президент продемонстрировал бойцовские качества, когда бросил вызов нардепу, председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку и начал борьбу с контрабандистами и целым рядом других направлений теневой экономики.

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