Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее констатировал большое количество провокаций украинских военных на линии соприкосновения. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения Минских соглашений.
Эксперт пояснил, что причина сегодняшних обострений в Донбассе состоит в чрезмерном рвении киевских спонсоров «этих жалких псевдоправительств» последних лет, понимающих, что только низкопоклонство перед самыми крайними силами в США может продлить время их правления в украинской колонии.
«Ведь если этим людям удастся спровоцировать полномасштабный вооруженный конфликт, то погибнут не они или их близкие, а простые украинцы. Те, кто придумал проект «Зеленский», к тому времени уже давно будут в своих заграничных дворцах, причем не только в США», — подчеркнул Рэнкас.
С самого начала было ясно, что за политическим проектом «Слуга народа» стоят крайне грязные олигархические и международные интересы, а мирная риторика его фронтмена является лишь результатом правильной диагностики социальных настроений, заключил собеседник издания.
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