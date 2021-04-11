Слабые стороны интеллекта и личности украинского президента Владимира Зеленского всем известны, но он не настолько сумасшедший, чтобы броситься на Россию ради минутной славы. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: Украину нужно срочно лечить © vk.com, Конрад Ренкас Дмитрий Песков ранее констатировал большое количество провокаций украинских военных на линии соприкосновения. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения Минских соглашений.

Эксперт пояснил, что причина сегодняшних обострений в Донбассе состоит в чрезмерном рвении киевских спонсоров «этих жалких псевдоправительств» последних лет, понимающих, что только низкопоклонство перед самыми крайними силами в США может продлить время их правления в украинской колонии.

«Ведь если этим людям удастся спровоцировать полномасштабный вооруженный конфликт, то погибнут не они или их близкие, а простые украинцы. Те, кто придумал проект «Зеленский», к тому времени уже давно будут в своих заграничных дворцах, причем не только в США», — подчеркнул Рэнкас.

С самого начала было ясно, что за политическим проектом «Слуга народа» стоят крайне грязные олигархические и международные интересы, а мирная риторика его фронтмена является лишь результатом правильной диагностики социальных настроений, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.