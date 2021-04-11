Ситуацию в Донбассе можно описать старым анекдотом про украино-российскую войну, в которой Украина уже потеряла три своих бывших региона, тысячи единиц военной техники, миллиарды долларов, в то время как Россия в эту войну даже не вступила. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: кто он © vk.com, Конрад Ренкас Дмитрий Песков ранее констатировал большое количество провокаций украинских военных на линии соприкосновения. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения Минских соглашений.

Эксперт подчеркнул, что если бы российские войска действительно вошли в Украину, то поляки едва успели бы добраться до реки Буг, то есть до восточной границы Польши, чтобы встретить их цветами.

«Несмотря на то что миллиарды долларов были впустую потрачены на дополнительное вооружение и модернизацию армии, ВСУ сегодня не смогут противостоять даже добровольческим подразделениям Народных Республик Донбасса. Некому защищать эту обворованную, обманутую страну — кроме, возможно, горстки нацистов и наемников. Подавляющее большинство нации разочаровано, утомлено, давно прозрело и ждет окончания этого трагического циркового представления, в котором сейчас Зеленский выступает в роли обезьянки на шарманке», — констатировал Рэнкас.

Украинцы хотят мира — но настоящего, а не нарисованного их политиками, и Россия может и должна принести им такой мир, заключил собеседник издания.

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