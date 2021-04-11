Руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что вопрос о возможном походе Владимира Зеленского на второй срок «накручен СМИ»

В отличие от Порошенко Зеленский пошел по пути узурпации власти — Неменский © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Потому что 50% рейтинговых проблем Зеленского — это "заслуга" «слуг народа». Там есть целый ряд людей (Третьякова, Безуглая, Милованов), которым иногда лучше жевать, чем говорить. Поэтому слуги народа лезут поперек батьки в пекло и начали делать заявления о втором сроке. В этом смысле Кирилл Тимошенко абсолютно прав. Он представитель той части команды президента, которая пользуется безусловным доверием самого Зеленского. Он у него вроде члена пожарной команды. И как человек практический он прекрасно понимает преждевременность такого рода заявлений в нынешней ситуации», — пояснил эксперт.

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