Вряд ли в Донбассе сейчас возможно полномасштабное возобновление боевых действий, поскольку Украина сейчас не в состоянии финансово потянуть крупномасштабный военный конфликт. Об этом рассказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Пургин: политическим играм вокруг Донбасса конец, дальше война? © кадр из видео Украина.ру

Эксперт отметил, что по данным из открытых источников США выделили Украине всего 125 млн долларов, из которых было освоено по разрешению всего 25 миллионов, и этого очень мало для проведения военных операций.

По его словам, во времена Петра Порошенко только на поддержание всех 400 км линии соприкосновения Украиной тратилось только более миллиона тонн одной только солярки.

«Патронных заводов на Украине уже давно нет, советский боекомплект уже давно выстрелян, а те снаряды, которые сегодня прилетают к нам, в основном это Чехия или Сербия 2012 года выпуска. То есть это всё свежее и покупаемое за живые деньги. На сегодняшний день Украина живет в глубоком экономическом кризисе, поэтому выделять массовые финансы для массового возобновления боевых действий она не будет», — констатировал Пургин.

Политик добавил, что даже если боевые действия будут возобновлены, Украина ввяжется в кровопролитные городские бои, когда обороняющихся может быть в три раза меньше, чем наступающих, но они будут легко сдерживать оборону.

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