В случае конфликта между Москвой и Киевом Россию будут интересовать такие города, как Одесса, Николаев, Мариуполь, Мелитополь, Запорожье и Харьков. Об этом рассказал генерал ВСУ и бывший замсекретаря СНБО Сергей Кривонос в интервью «24 каналу» 10 апреля

Владлен Татарский: В ходе контрнаступления мы можем пробить дорогу в Крым © vk.com, Владлен Татарский

По его словам, эти города имеют значение для России, поскольку в них развита структура аэродромов для высадки самолетов и вертолетов.

По другому сценарию, который озвучил военный, Россия якобы «отвлечет силы Украины на Донбассе», чтобы затем «нанести удар» по оголенным участкам фронта — в Харьковской, Черниговской и Сумской областях.

«Вариантов много, мы не сможем одной ладонью накрыть ту великую страну, которую нам надо защищать. Надо быть готовыми к любым действиям и не паниковать», — считает Кривонос.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в случае если Киев не откажется от идеи о силовом решении конфликта в Донбассе, Россия будет вынуждена принять меры, чтобы не повторились трагические события, подобные катастрофе в боснийском городе Сребреница.