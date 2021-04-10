Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.
По его словам, эти города имеют значение для России, поскольку в них развита структура аэродромов для высадки самолетов и вертолетов.
По другому сценарию, который озвучил военный, Россия якобы «отвлечет силы Украины на Донбассе», чтобы затем «нанести удар» по оголенным участкам фронта — в Харьковской, Черниговской и Сумской областях.
«Вариантов много, мы не сможем одной ладонью накрыть ту великую страну, которую нам надо защищать. Надо быть готовыми к любым действиям и не паниковать», — считает Кривонос.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в случае если Киев не откажется от идеи о силовом решении конфликта в Донбассе, Россия будет вынуждена принять меры, чтобы не повторились трагические события, подобные катастрофе в боснийском городе Сребреница.