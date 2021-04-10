На линии соприкосновения в Донбассе ситуация тревожная: постоянные обстрелы территории ДНР, сосредоточение военной техники, развертывание полевых госпиталей. Ходят разговоры о том, что после Пасхи, 2 мая, начнется крупное украинское наступление.
Эксперт уточнил, что в этом случае не будет никакого масштабного наступления или полной зачистки Донбасса: оно будет локально, в городской застройке, поскольку на учениях украинские войска много раз отрабатывали этот сценарий.
«Также надо понимать, что наступление в городской застройке вызовет новую гуманитарную катастрофу. Если с разгона ВСУ врежется в Горловку, в Донецк, в Ясиноватую, то надо ждать большие потоки людей на дорогах Донбасса. Учитывая высокую плотность населения, это может вызвать сильное гуманитарное напряжение», — указал Татарский.
Собеседник издания также назвал слухами информацию о том, что ополченцам якобы нужно продержаться сутки до подхода российских войск.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.