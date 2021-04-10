Украинские войска превосходят ЛДНР примерно в 3-4 раза, у них больше артиллерии, систем залпового огня, больше новой техники, американских радаров. Поэтому наступать они могут в любом месте. Об этом рассказал писатель и экс-боец бригады «Восток» Владлен Татарский в интервью изданию Украина.ру

Татарский рассказал, что будет с Украиной после возвращения Донбасса © vk.com, Владлен Татарский

Эксперт уточнил, что в этом случае не будет никакого масштабного наступления или полной зачистки Донбасса: оно будет локально, в городской застройке, поскольку на учениях украинские войска много раз отрабатывали этот сценарий.

«Также надо понимать, что наступление в городской застройке вызовет новую гуманитарную катастрофу. Если с разгона ВСУ врежется в Горловку, в Донецк, в Ясиноватую, то надо ждать большие потоки людей на дорогах Донбасса. Учитывая высокую плотность населения, это может вызвать сильное гуманитарное напряжение», — указал Татарский.

Собеседник издания также назвал слухами информацию о том, что ополченцам якобы нужно продержаться сутки до подхода российских войск.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.