Объявив о деолигархизации Украины, президент Владимир Зеленский настроил против себя все элиты. Об этом рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Молчанов: Окружение Зеленского хочет занять место нынешних олигархов © Facebook, Кирилл Молчанов Олег Устенко заявил, что глава государства взял решительный курс на деолиграхизацию.

Эксперт отметил, что сегодня даже объединились непримиримые враги, такие, как Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, чтобы единым фронтом «качать» Зеленского.

«Они тоже понимают, что сегодня раскулачивают Медведчука, а завтра возьмутся за всех остальных. В 2013 году, когда власть стала наезжать на всех олигархов одновременно, они решили немного профинансировать Майдан. Приблизительно в таком ключе это может быть и сейчас», — полагает Молчанов.

Политолог добавил, что деолигархизация Украины приведет к дальнейшей десуверенизации и переходу от национальных элит к транснациональным, когда элиты будут менее субъектны в принятии решений и больше управляемы извне.

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