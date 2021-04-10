Кирилл Молчанов: Окружение Зеленского хочет занять место нынешних олигархов
Кирилл Молчанов: Окружение Зеленского хочет занять место нынешних олигархов
© Facebook, Кирилл Молчанов
Ранее советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что глава государства взял решительный курс на деолиграхизацию.

Эксперт отметил, что сегодня даже объединились непримиримые враги, такие, как Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, чтобы единым фронтом «качать» Зеленского.

«Они тоже понимают, что сегодня раскулачивают Медведчука, а завтра возьмутся за всех остальных. В 2013 году, когда власть стала наезжать на всех олигархов одновременно, они решили немного профинансировать Майдан. Приблизительно в таком ключе это может быть и сейчас», — полагает Молчанов.

Политолог добавил, что деолигархизация Украины приведет к дальнейшей десуверенизации и переходу от национальных элит к транснациональным, когда элиты будут менее субъектны в принятии решений и больше управляемы извне.

Полностью интервью можно прочитать здесь. 