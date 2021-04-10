На линии соприкосновения в Донбассе ситуация тревожная: постоянные обстрелы территории ДНР, сосредоточение военной техники, развертывание полевых госпиталей. Ходят разговоры о том, что после Пасхи, 2 мая, начнется крупное украинское наступление. Также говорят, что перед ЛДНР поставлена задача — продержаться сутки до подхода российской армии.
«Сколько я служил в Народной милиции, об информации о том, что надо сутки продержаться до подхода российской армии, я ничего не слышал. Лично мне никто таких инструкций не давал. Почему сутки? Откуда взялись сутки? А почему не двое? Смотрите, от нашего КПП «Успенка» на границе ДНР и России можно доехать за полтора часа. В таком случае почему не два часа надо продержаться? В общем, про «сутки продержаться» — это все досужие разговоры», — уверен эксперт.
Для проведения военной операции Украине всего лишь нужно, чтобы длительное время была хорошая не пасмурная погода, чтобы они могли применить технику, которую им поставляют Турция и Израиль, пояснил Татарский.
При этом сколько бы у Украины ни было внутриполитических причин начать войну, без санкции Белого Дома она войну начинать не будет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.