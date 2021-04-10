Во времена предыдущих обострений в Донбассе никто не ставил перед ополченцами задачи о том, что необходимо продержаться сутки до подхода России. Об этом рассказал писатель и экс-боец бригады «Восток» Владлен Татарский в интервью изданию Украина.ру

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«Сколько я служил в Народной милиции, об информации о том, что надо сутки продержаться до подхода российской армии, я ничего не слышал. Лично мне никто таких инструкций не давал. Почему сутки? Откуда взялись сутки? А почему не двое? Смотрите, от нашего КПП «Успенка» на границе ДНР и России можно доехать за полтора часа. В таком случае почему не два часа надо продержаться? В общем, про «сутки продержаться» — это все досужие разговоры», — уверен эксперт.

Для проведения военной операции Украине всего лишь нужно, чтобы длительное время была хорошая не пасмурная погода, чтобы они могли применить технику, которую им поставляют Турция и Израиль, пояснил Татарский.

При этом сколько бы у Украины ни было внутриполитических причин начать войну, без санкции Белого Дома она войну начинать не будет, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.