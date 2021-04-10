Встреча лидеров Франции, Германии и Украины должна состояться в течение недели. Об этом 10 апреля сообщил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24»

Кравчук объяснил бессмысленность разговоров о дате встречи «нормандской четверки» © скриншот видео "Нromadske"

По его словам, Киев не ожидает ничего особенного от встречи советников «нормандского формата», запланированной на 14 апреля.

Также Арестович прокомментировал специальное заседание ОБСЕ, запланированное на субботу.

«Политика — это позиция. Если ОБСЕ займет соответствующую позицию, то россиянам будет сложнее проводить свою политику в информационной и дипломатической среде. Они (ОБСЕ) должны дать свою оценку действиям России», — сказал Арестович.

Он добавил, что Трехсторонняя контактная группа не предназначена для того, чтобы решать «хоть что-то». Он считает, что ТКГ существует как вспомогательный орган лидеров «нормандской четверки» и решает «только тактические вопросы», например, пенсии, соцвыплаты.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе. В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, и напомнил, что Россия не является стороной конфликта и, соответственно, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.