США могут пытаться дестабилизировать ситуацию на Украине чтобы нарастить поставки своего сжиженного природного газа в Европу. Но это приведет к тому, что «Северный поток — 2» станет еще более востребованным, поскольку он никак не зависит от воли Киева. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Марунич: Власти Украины игнорируют нарастающие долги за ЖКХ © РИА Новости, Нина Зотина Дмитрий Дробницкий заявил, что США могут спровоцировать обострение боевых действий на Украине, чтобы остановить транзит и нанести таким образом еще один удар по «Северному потоку — 2».

«Если дестабилизировать транзит через Украину, наоборот, русские скажут европейцам: смотрите, мы вам даем трубопровод, который вам гарантированно поставит газ без всякой Украины. Пусть там хоть эпидемия чумы случится и все вымрут, а газ у вас будет. Согласитесь, это логично», — указал эксперт.

Дестабилизировать ситуацию на Украине — это нанести удар по надежности Украины как транзитера, и тогда станут востребованы любые иные маршруты поставок, в том числе и «Северный поток — 2», и СПГ, пояснил Марунич.

Очевидно, что «Газпром» в любом случае будет снижать транзит через Украину, — вопрос только в том, до каких параметров, заключил собеседник издания.

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