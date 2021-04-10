Эксперт отметил, что России в первую очередь следовало бы обратить внимание на Карабах, где располагаются ее миротворцы, а также страны Центральной Азии вроде Казахстана или Киргизии.
«Я думаю, будет попытка раскачать ситуацию и в Абхазии, особенно учитывая, что её руководство не слишком много сделало для того, чтобы сделать свою вновь обретённую независимость стабильной. Все эти направления, несомненно, будут использоваться, то есть везде, где что-то качается, где что-то не очень хорошо ведётся. Скажу больше, Белоруссию никто не оставит в покое», — полагает Дрбоницкий.
За редчайшим исключением лидеры всех этих новых государств почему-то до сих пор думают, что многовекторность — это лучший способ усидеть у власти, и именно поэтому США могут запросто их убрать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.