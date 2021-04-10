Одним из направлений действий западного блока против Москвы, несомненно, станет постсоветское пространство, где их без Украины хватает стран, которые могли бы стать плацдармом против России. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Обострение отношений РФ и США грозит Украине территориальными потерями © РИА Новости, Нина Зотина

«Я думаю, будет попытка раскачать ситуацию и в Абхазии, особенно учитывая, что её руководство не слишком много сделало для того, чтобы сделать свою вновь обретённую независимость стабильной. Все эти направления, несомненно, будут использоваться, то есть везде, где что-то качается, где что-то не очень хорошо ведётся. Скажу больше, Белоруссию никто не оставит в покое», — полагает Дрбоницкий.

За редчайшим исключением лидеры всех этих новых государств почему-то до сих пор думают, что многовекторность — это лучший способ усидеть у власти, и именно поэтому США могут запросто их убрать, заключил собеседник издания.

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