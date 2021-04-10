США собираются вводить какие-то новые санкции в отношении «Северного потока-2». Но по сути они уже ввели все ограничительные меры, которые только можно было ввести. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич: Украинские власти пиарят водородную энергетику, но реально ее в стране не существует © РИА Новости, Нина Зотина Энтони Блинкен увязал судьбу «Северного потока — 2» с благополучием Украины, Польши и прочих «союзников США» и напомнил германским властям о санкциях за участие в трубопроводе.

Эксперт отметил, что США уже ввели санкции против страховых компаний, а также ввели санкции против трубоукладчиков, которые на тот момент были самыми действенными и действительно привели к задержке проекта.

«Но на этом США в рамках санкций уже сделали все, что могли. Другая возможность — это политическое давление на правительства европейских стран, евроструктуры, в частности, Еврокомиссию. Но это неформальная история. Будут что-то там обещать, шантажировать, не более того», — полагает Марунич.

Собеседник издания добавил, что Штаты рассматривают «Северный поток — 2» как элемент давления на Российскую Федерацию, но сам по себе трубопровод их не интересует.

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